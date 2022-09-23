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ДСНС завершила тестування сповіщень про небезпеку на телефонах

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П'ятниця 23 вересня 2022 17:25
ДСНС завершила тестування сповіщень про небезпеку на телефонах Фото: ДСНС завершила тестування сповіщень про небезпеку на телефонах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державна служба надзвичайних ситуацій завершила тестування системи сповіщення про небезпеку. Відтепер вона перейде в дослідну експлуатацію й використовуватиметься під час реальної загрози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника голови ДСНС Романа Примуша.

Як відзначає Примуш, використання подібної системи, є світовим досвідом інформування населення про загрози для їхнього життя.

"Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити, вимагала певного часу для тестування", - пише заступник голови ДСНС.

Впровадження системи, за словами Примуша, розпочалось ще торік. Ще тоді вона була оцінена в кілька мільйонів доларів, а робота з її запуску могла тривати близько року.

"Проте проєкт реалізують на безплатній основі - завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку "Телас", виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів та за підтримки профільних міністерств, служб і партнерів", - додає Примуш.

Наразі ж, попри експлуатацію системи, ДСНС продовжить працювати над тим, аби якомога більше абонентів й пристроїв були долучені до її роботи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДСНС розпочало тестування системи сповіщення ще на початку вересня. Спочатку тестування торкнулось жителів Вінницької області, однак пізніше її робота поширилась й на ряд інших регіонів.

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