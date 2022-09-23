ГСЧС завершила тестирование уведомлений об опасности на телефонах

Государственная служба чрезвычайных ситуаций завершила тестирование системы оповещения об опасности. Теперь она перейдет в исследуемую эксплуатацию и будет использоваться при реальной угрозе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя главы ГСЧС Романа Примуша.

Как отмечает Примуш, использование подобной системы является мировым опытом информирования населения об угрозах их жизни.

"Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но огромное количество технических решений и вопросов, которые нужно было решить, требовало определенного времени для тестирования", - пишет замглавы ГСЧС.

Внедрение системы, по словам Примуша, началось еще в прошлом году. Еще тогда она была оценена в несколько миллионов долларов, а работа по ее запуску могла продолжаться около года.

"Однако проект реализуют на бесплатной основе - благодаря совместным усилиям мобильных операторов, Украинской ассоциации операторов связи "Телас", производителей мобильных телефонов и смартфонов, вендоров оборудования мобильной связи, мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов и при поддержке профильных министерств, служб и партнеров", - добавляет Примуш.

Пока же, несмотря на эксплуатацию системы, ГСЧС продолжит работать над тем, чтобы как можно больше абонентов и устройств были подключены к ее работе.