Фото: в ДСНС попередили про про високу лавинну небезпеку в горах (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок сильного приросту снігового покрову й продовження снігопаду в горах існує високий ризик лавинної небезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"27 лютого у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву та продовженням снігопадів на високогір'ї Івано-Франківської області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", - пише пресслужба. Зазначається, що 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області також очікується сніголавинна небезпека 3 рівня. Зокрема, 27 й 28 лютого лавинна небезпека 3 рівня спостерігається в Закарпатській області й у горах Чернівецької області. Фото: в ДСНС попередили про високу лавинну небезпеку в горах (t.me/dsns_telegram)