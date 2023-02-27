ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ДСНС попередили про високу лавинну небезпеку в горах

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 13:02
В ДСНС попередили про високу лавинну небезпеку в горах Фото: в ДСНС попередили про про високу лавинну небезпеку в горах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок сильного приросту снігового покрову й продовження снігопаду в горах існує високий ризик лавинної небезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"27 лютого у зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву та продовженням снігопадів на високогір'ї Івано-Франківської області очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", - пише пресслужба.

Зазначається, що 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області також очікується сніголавинна небезпека 3 рівня.

Зокрема, 27 й 28 лютого лавинна небезпека 3 рівня спостерігається в Закарпатській області й у горах Чернівецької області.

Фото: в ДСНС попередили про високу лавинну небезпеку в горах (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, завтра 28 лютого, вночі та вранці у деяких областях України прогнозують сніг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"