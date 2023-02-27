Вночі сніг, а вдень без опадів: прогноз погоди на завтра
У вівторок, 28 лютого, вночі та вранці у деяких областях України прогнозують сніг. Проте вдень опадів не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні хмарно з проясненнями.
Вночі та вранці, крім північних та північно-західних областей, невеликий сніг, на півдні та сході з дощем, у східних областях помірні опади. При цьому вдень істотних опадів не прогнозують.
На Прикарпатті, у центральних та східних регіонах на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9°. У південній частині вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, в Криму 9-13°. В Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Погода у Київській області
В області хмарно з проясненнями.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
РБК-Україна повідомляло, що синоптики дали прогноз на перший місяць весни.
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