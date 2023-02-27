Фото: в ГСЧС предупредили о высокой лавинной угрозе в горах (t.me/dsns_telegram)

В результате сильного прироста снежного покрова и продолжения снегопада в горах существует высокий риск лавинной угрозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"27 февраля в связи с интенсивным приростом снежного покрова и продолжением снегопадов на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная угроза (4 уровень)", - пишет пресс-служба. Отмечается, что 28 февраля на высокогорье Ивано-Франковской области также ожидается снеголавинная угроза 3 уровня. В частности, 27 и 28 февраля лавинная угроза 3 уровня наблюдается в Закарпатской области и в горах Черновицкой области. Фото: в ГСЧП предупредили о высокой лавинной угрозе в горах (t.me/dsns_telegram)