Ожеледь та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра

Частина областей України завтра, 21 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. При цьому на дорогах очікується ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні Завтра по всій території України хмарно. Вночі у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях сніг, на решті території - дощ. Вдень більшість регіонів накри мокрий сніг та дощ, лише на південному сході та крайньому заході без опадів. В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря складатиме: у західних та північних областях вночі до -5 градусів, а вдень від -2 до +3 градусів;

у центрі та на Закарпатті вночі +5 градусів, а вдень +4 +9 градусів;

у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі +3 +8 градусів, вдень +11 +16 градусів. Погода в Києві Вночі у Києві та області невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть до -5 градусів, а вдень - у районі нуля.