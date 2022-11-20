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Ожеледь та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Неділя 20 листопада 2022 16:29
Ожеледь та пориви вітру: якою буде погода в Україні завтра Фото: 21 листопада в Україні очікується ожеледиця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина областей України завтра, 21 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. При цьому на дорогах очікується ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра по всій території України хмарно. Вночі у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях сніг, на решті території - дощ.

Вдень більшість регіонів накри мокрий сніг та дощ, лише на південному сході та крайньому заході без опадів.

В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у західних та північних областях вночі до -5 градусів, а вдень від -2 до +3 градусів;
  • у центрі та на Закарпатті вночі +5 градусів, а вдень +4 +9 градусів;
  • у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі +3 +8 градусів, вдень +11 +16 градусів.

Погода в Києві

Вночі у Києві та області невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть до -5 градусів, а вдень - у районі нуля.

Нагадаємо, у ДСНС попередили про можливі проблеми на дорогах через снігопади та ожеледицю.

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