ДСНС показало фото наслідків атаки на Київ: деталі рятувальних операцій

Солом'янський район

Горить офісна будівля. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок - рятувальники гасять пожежу на площі 200 кв. м. Також горить нежитлова будівля.

Фото: наслідки атаки на Київ, 19 липня (t.me/dsns_telegram)

Шевченківський район

Пожежа у триповерховій будівлі на площі 400 кв. м, горіло понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибито вікна.

Святошинський район

Виникло загоряння на даху приватного житлового будинку.

Фото: наслідки атаки на Київ, 19 липня (t.me/dsns_telegram)

Деснянський район

Пожежа в нежитловій будівлі.

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)

Дніпровський район

Надійшли повідомлення про загоряння автомобілів, пожежу на території нежитлової будівлі, а також загоряння у чотириповерховому гуртожитку.