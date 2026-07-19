ГСЧС показало фото последствий атаки на Киев: детали спасательных операций

ГСЧС рассказала детали ликвидации последствий очередной российской атаки на Киев. Предварительно травмированы два человека, еще по меньшей мере пятеро спасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Горит офисное здание. По другому адресу поврежден 9-этажный жилой дом - спасатели тушат пожар на площади 200 кв. м. Также горит нежилое здание.
Пожар в трехэтажном здании на площади 400 кв. м, горело более 10 припаркованных автомобилей. В соседнем 25-этажном жилом доме выбиты окна.
Возникло возгорание на крыше частного жилого дома.
Пожар в нежилом здании.
Поступили сообщения о возгорании автомобилей, пожаре на территории нежилого здания, а также возгорании в четырехэтажном общежитии.
Напомним, в результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще пятеро получили ранения. В нескольких районах города тогда же фиксировали попадания в дома, пожары в ТРЦ и пострадавших.