ГСЧС показало фото последствий атаки на Киев: детали спасательных операций

Соломенский район

Горит офисное здание. По другому адресу поврежден 9-этажный жилой дом - спасатели тушат пожар на площади 200 кв. м. Также горит нежилое здание.

Фото: последствия атаки на Киев, 19 июля (t.me/dsns_telegram)

Шевченковский район

Пожар в трехэтажном здании на площади 400 кв. м, горело более 10 припаркованных автомобилей. В соседнем 25-этажном жилом доме выбиты окна.

Святошинский район

Возникло возгорание на крыше частного жилого дома.

Фото: последствия атаки на Киев, 19 июля (t.me/dsns_telegram)

Деснянский район

Пожар в нежилом здании.

Фото: спасатели ликвидируют последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

Днепровский район

Поступили сообщения о возгорании автомобилей, пожаре на территории нежилого здания, а также возгорании в четырехэтажном общежитии.