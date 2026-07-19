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ДСНС показало фото наслідків атаки на Київ: деталі рятувальних операцій

04:58 19.07.2026 Нд
1 хв
Наслідки зафіксовано одразу у п'яти районах столиці
aimg Катерина Коваль
ДСНС показало фото наслідків атаки на Київ: деталі рятувальних операцій Фото: робота рятувальників на місцях пожеж (t.me/dsns_telegram) 
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ДСНС розповіла деталі ліквідації наслідків чергової російської атаки на Київ. Попередньо травмовано двох людей, ще щонайменше п'ятьох врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Солом'янський район

Горить офісна будівля. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок - рятувальники гасять пожежу на площі 200 кв. м. Також горить нежитлова будівля.

Фото: наслідки атаки на Київ, 19 липня (t.me/dsns_telegram)

Шевченківський район

Пожежа у триповерховій будівлі на площі 400 кв. м, горіло понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибито вікна.

Святошинський район

Виникло загоряння на даху приватного житлового будинку.

Фото: наслідки атаки на Київ, 19 липня (t.me/dsns_telegram)

Деснянський район

Пожежа в нежитловій будівлі.

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)

Дніпровський район

Надійшли повідомлення про загоряння автомобілів, пожежу на території нежитлової будівлі, а також загоряння у чотириповерховому гуртожитку.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. У кількох районах міста тоді ж фіксували влучання в будинки, пожежі у ТРЦ та постраждалих.

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