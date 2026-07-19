ДСНС показало фото наслідків атаки на Київ: деталі рятувальних операцій
ДСНС розповіла деталі ліквідації наслідків чергової російської атаки на Київ. Попередньо травмовано двох людей, ще щонайменше п'ятьох врятували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Солом'янський район
Горить офісна будівля. За іншою адресою пошкоджено 9-поверховий житловий будинок - рятувальники гасять пожежу на площі 200 кв. м. Також горить нежитлова будівля.
Шевченківський район
Пожежа у триповерховій будівлі на площі 400 кв. м, горіло понад 10 припаркованих автомобілів. У сусідньому 25-поверховому житловому будинку вибито вікна.
Святошинський район
Виникло загоряння на даху приватного житлового будинку.
Фото: наслідки атаки на Київ, 19 липня (t.me/dsns_telegram)
Деснянський район
Пожежа в нежитловій будівлі.
Фото: рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу (t.me/dsns_telegram)
Дніпровський район
Надійшли повідомлення про загоряння автомобілів, пожежу на території нежитлової будівлі, а також загоряння у чотириповерховому гуртожитку.
Нагадаємо, унаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. У кількох районах міста тоді ж фіксували влучання в будинки, пожежі у ТРЦ та постраждалих.