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ГСЧС показало фото последствий атаки на Киев: детали спасательных операций

04:58 19.07.2026 Вс
1 мин
Последствия зафиксированы сразу в пяти районах столицы
aimg Екатерина Коваль
ГСЧС показало фото последствий атаки на Киев: детали спасательных операций Фото: работа спасателей на местах пожаров (t.me/dsns_telegram)
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ГСЧС рассказала детали ликвидации последствий очередной российской атаки на Киев. Предварительно травмированы два человека, еще по меньшей мере пятеро спасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Соломенский район

Горит офисное здание. По другому адресу поврежден 9-этажный жилой дом - спасатели тушат пожар на площади 200 кв. м. Также горит нежилое здание.

Фото: последствия атаки на Киев, 19 июля (t.me/dsns_telegram)

Шевченковский район

Пожар в трехэтажном здании на площади 400 кв. м, горело более 10 припаркованных автомобилей. В соседнем 25-этажном жилом доме выбиты окна.

Святошинский район

Возникло возгорание на крыше частного жилого дома.

Фото: последствия атаки на Киев, 19 июля (t.me/dsns_telegram)

Деснянский район

Пожар в нежилом здании.

Фото: спасатели ликвидируют последствия обстрела (t.me/dsns_telegram)

Днепровский район

Поступили сообщения о возгорании автомобилей, пожаре на территории нежилого здания, а также возгорании в четырехэтажном общежитии.

Напомним, в результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще пятеро получили ранения. В нескольких районах города тогда же фиксировали попадания в дома, пожары в ТРЦ и пострадавших.

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