У ДСНС показали знищення 500 кг авіабомби у Запорізькій області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України .

Піротехніки щодня проводять титанічну роботу без права на помилку. Вони знищують вибухонебезпечні предмети, вилучають та ліквідовують боєприпаси, що становлять смертельну небезпеку для мирних мешканців.

Зазначається, що лише у Запорізькій області з початку повномасштабної війни Росії проти України вже знищено понад 3 тисячі боєприпасів, що були виявлені на підконтрольній частині регіону.