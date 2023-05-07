Скільки років міни можуть бути небезпечними після встановлення: пояснення рятувальників
В Україні продовжують щодня знаходити міни росіян на деокупованих територіях. Вони можуть залишатись небезпечними ще десятки років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник начальника мобільного рятувального центру ДСНС Юрій Цикенюк.
За його словами, міни є одним з найпідліших методів ведення війни. При цьому росіяни залишають їх у будинках мирних мешканців.
Він зазначив, що після завершення війни найбільшою небезпекою для населення будуть мінні поля та пастки, встановлені росіянами. Такі пастки можуть спрацювати не лише від наїзду техніки, а й якщо на них наступить людина.
"Міна зі своїми характеристиками протягом 70 років може тримати свій бойовий стан. Тобто протягом цього часу теоретично вона може вибухнути", - уточнив Цикенюк.
Нагадаємо, раніше співробітники ДСНС пояснили, які існують типи протипіхотних мін і чим вони небезпечні.
Також ми писали, що на околицях Чернігова 4 травня на міні підірвався трактор, який обробляв поле.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.