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Скільки років міни можуть бути небезпечними після встановлення: пояснення рятувальників

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Неділя 07 травня 2023 13:10
Скільки років міни можуть бути небезпечними після встановлення: пояснення рятувальників Фото: рятувальники розповіли, скільки років міни можуть бути небезпечними після встановлення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні продовжують щодня знаходити міни росіян на деокупованих територіях. Вони можуть залишатись небезпечними ще десятки років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив перший заступник начальника мобільного рятувального центру ДСНС Юрій Цикенюк.

За його словами, міни є одним з найпідліших методів ведення війни. При цьому росіяни залишають їх у будинках мирних мешканців.

Він зазначив, що після завершення війни найбільшою небезпекою для населення будуть мінні поля та пастки, встановлені росіянами. Такі пастки можуть спрацювати не лише від наїзду техніки, а й якщо на них наступить людина.

"Міна зі своїми характеристиками протягом 70 років може тримати свій бойовий стан. Тобто протягом цього часу теоретично вона може вибухнути", - уточнив Цикенюк.

Нагадаємо, раніше співробітники ДСНС пояснили, які існують типи протипіхотних мін і чим вони небезпечні.

Також ми писали, що на околицях Чернігова 4 травня на міні підірвався трактор, який обробляв поле.

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