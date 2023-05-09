В ГСЧС показали уничтожение 500 кг авиабомбы в Запорожской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины .

Пиротехники ежедневно производят титаническую работу без права на ошибку. Они уничтожают взрывоопасные предметы, изымают и ликвидируют боеприпасы, которые представляют смертельную опасность для мирных жителей.

Отмечается, что только в Запорожской области с начала полномасштабной войны России против Украины уже уничтожено более 3 тысяч боеприпасов, обнаруженных на подконтрольной части региона.