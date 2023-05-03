ua ru
Ср, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сапери знищили ворожу бомбу в Запорізькій області

Новость на русском →
Україна, Середа 03 травня 2023 17:12
Сапери знищили ворожу бомбу в Запорізькій області Фото: сапери знищили ворожу бомбу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 травня, в Запорізькій області сапери знешкодили ворожу бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.

"Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область та наражати на небезпеку жителів регіону", - заявили в ДСНС.

Так, за даними надзвичайників, після однієї з атак місцеві жителі виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію до ДСНС.

Сапери ідентифікували невідомий предмет, як авіаційну бомбу ФАБ-50, вилучили її та знищили.

Нагадаємо, рятувальники пояснили українцям, які є типи протипіхотних мін та чим вони небезпечні.

Як повідомлялося, 27 квітня у Харківській області п'ятеро енергетиків підірвалися на міні, один з них загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ДСНС рятувальники Запорожская область
NEWS
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
РФ звинувачує Україну у нібито спробі атаки на Кремль
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових