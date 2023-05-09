У ДСНС показали знищення 500 кг авіабомби у Запорізькій області (відео)
Сапери ДСНС ліквідували 500-кілограмову авіабомбу, яку запустили російські військові по прифронтовому місту у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
Піротехніки щодня проводять титанічну роботу без права на помилку. Вони знищують вибухонебезпечні предмети, вилучають та ліквідовують боєприпаси, що становлять смертельну небезпеку для мирних мешканців.
Зазначається, що лише у Запорізькій області з початку повномасштабної війни Росії проти України вже знищено понад 3 тисячі боєприпасів, що були виявлені на підконтрольній частині регіону.
РБК-Україна повідомляло, що нещодавно сапери знешкодили ворожу бомбу ФАБ-50 в Запорізькій області.
Окрім того, рятувальники пояснили, скільки років міни можуть бути небезпечними після встановлення.
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