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В ГСЧС показали уничтожение 500 кг авиабомбы в Запорожской области (видео)

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Запорожская область, Вторник 09 мая 2023 12:55
В ГСЧС показали уничтожение 500 кг авиабомбы в Запорожской области (видео) Иллюстративное фото: в ГСЧС показали уничтожение 500 кг авиабомбы в Запорожской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Саперы ГСЧС ликвидировали 500-килограммовую авиабомбу, которую запустили российские военные по прифронтовому городу в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

Пиротехники ежедневно производят титаническую работу без права на ошибку. Они уничтожают взрывоопасные предметы, изымают и ликвидируют боеприпасы, которые представляют смертельную опасность для мирных жителей.

Отмечается, что только в Запорожской области с начала полномасштабной войны России против Украины уже уничтожено более 3 тысяч боеприпасов, обнаруженных на подконтрольной части региона.

РБК-Украина сообщало, что недавно саперы обезвредили вражескую бомбу ФАБ-50 в Запорожской области.

Кроме того, спасатели объяснили, сколько лет мины могут быть опасны после установки.

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ГСЧС Запорожская область
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