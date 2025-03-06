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У ДСНС показали відео і фото наслідків російського обстрілу Харкова

Харків, Четвер 06 березня 2025 08:07
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У ДСНС показали відео і фото наслідків російського обстрілу Харкова Фото: наслідки дронової атаки РФ на Харків 6 березня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові під час ліквідації наслідків ворожої повітряної атаки, яка була завдана цієї ночі, надзвичайники врятували жінку з інвалідністю. За актуальними даними, постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ворог атакував Салтівський район безпілотниками. Удар пошкодив дах, ліфтову шахту та фасад 9-поверхового будинку, вибив вікна в сусідніх будівлях і дитсадку", - розповіли надзвичайники.

Вони додали, що у Харкові через російську дронову атаку також постраждали 8 автівок.

"Рятувальники ДСНС врятували жінку з інвалідністю. За попередніми даними, 1 людина постраждала через сильний стрес", - передали в Службі.

На місці працюють 35 рятувальників, психологи ДСНС. Крім того, було розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міськради для надання допомоги мешканцям будинку, додали в ДСНС.

Наслідки дронової атаки на Харків у ніч проти 6 березня (фото: t.me/dsns_telegram)

Дроновий удар по Харкову

Раніше повідомлялося, що на тлі російської атаки із застосуванням ударних безпілотників цієї ночі, 6 березня, у Харкові пролунав вибух - у місті було влучання у багатоповерхівку.

Через ворожий обстріл у будівлі були деякі руйнування та сталася пожежа, яку вже загасили.

Місцева влада розповіла, що проводиться евакуація мешканців постраждалого будинку, й пізніше з'явилася інформація про двох постраждалих у Харкові, у яких гостра реакція на стрес.

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