В ГСЧС показали видео и фото последствий российского обстрела Харькова

В Харькове во время ликвидации последствий вражеской воздушной атаки, которая была нанесена этой ночью, чрезвычайники спасли женщину с инвалидностью. По актуальным данным, пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

"Враг атаковал Салтовский район беспилотниками. Удар повредил крышу, лифтовую шахту и фасад 9-этажного дома, выбил окна в соседних зданиях и детском саду", - рассказали чрезвычайники.

Они добавили, что в Харькове из-за российской дроновой атаки также пострадали 8 автомобилей.

"Спасатели ГСЧС спасли женщину с инвалидностью. По предварительным данным, 1 человек пострадал из-за сильного стресса", - передали в Службе.

На месте работают 35 спасателей, психологи ГСЧС. Кроме того, был развернут автобус быстрого реагирования Харьковского горсовета для оказания помощи жителям дома, добавили в ГСЧС.

Последствия дроновой атаки на Харьков в ночь на 6 марта (фото: t.me/dsns_telegram)

Дроновый удар по Харькову

Ранее сообщалось, что на фоне российской атаки с применением ударных беспилотников этой ночью, 6 марта, в Харькове прозвучал взрыв - в городе было попадание в многоэтажку.

Из-за вражеского обстрела в здании были некоторые разрушения и произошел пожар, который уже потушили.

Местные власти рассказали, что проводится эвакуация жителей пострадавшего дома, и позже появилась информация о двух пострадавших в Харькове, у которых острая реакция на стресс.