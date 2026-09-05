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ДСНС показала наслідки ударів РФ по "Епіцентру" в Миколаєві (фото)

07:50 05.09.2026 Сб
1 хв
Рятувальникам доводилося відходити через загрозу нових влучань
aimg Катерина Коваль
Фото: робота рятувальників на місці влучань в Миколаєві (t.me/dsns_telegram)

Окупанти кілька разів вдарили по торговельному центру "Епіцентр" у Миколаєві. Постраждали двоє людей, на місці влучань виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, унаслідок повторних ударів пошкоджено торговельні зали, а на місці влучань спалахнули пожежі.

Постраждали двоє людей.

Рятувальники працювали в умовах постійної загрози повторних ударів - через небезпеку особовий склад неодноразово доводилося відводити на безпечну відстань.

Щойно ситуація дозволяла, вони поверталися до ліквідації наслідків атаки.

28 серпня Росія завдавала удару по торговельному центру "Епіцентр", але в Запоріжжі - тоді виникла сильна пожежа, є поранені, і це була вже не перша атака саме на об'єкти цієї мережі. Того ж дня під удар потрапив і бізнес по всій країні - у Сумах та на Київщині знищили логістичні об'єкти "Нової пошти".

Загалом лише за два дні, 27 та 28 серпня, Росія фактично провела цілеспрямовану кампанію проти українського бізнесу - під удар потрапили "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також книгарні та видавництва.

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МиколаївВійна в Україні