ГСЧС показала последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве (фото)

Оккупанты несколько раз ударили по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. Пострадали два человека, на месте попаданий возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, в результате повторных ударов повреждены торговые залы, а на месте попаданий вспыхнули пожары.
Пострадали два человека.
Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов - из-за опасности личный состав неоднократно приходилось отводить на безопасное расстояние.
Как только ситуация разрешала, они возвращались к ликвидации последствий атаки.
28 августа Россия наносила удар по торговому центру "Эпицентр", но в Запорожье - тогда возник сильный пожар, ранены, и это была уже не первая атака именно на объекты этой сети. В тот же день под удар попал и бизнес по всей стране - в Сумах и Киевской области уничтожили логистические объекты "Новой почты".
Всего за два дня, 27 и 28 августа, Россия фактически провела целенаправленную кампанию против украинского бизнеса - под удар попали "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.