ГСЧС показала последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве (фото)

28 августа Россия наносила удар по торговому центру "Эпицентр", но в Запорожье - тогда возник сильный пожар, ранены, и это была уже не первая атака именно на объекты этой сети. В тот же день под удар попал и бизнес по всей стране - в Сумах и Киевской области уничтожили логистические объекты "Новой почты".

Всего за два дня, 27 и 28 августа, Россия фактически провела целенаправленную кампанию против украинского бизнеса - под удар попали "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.