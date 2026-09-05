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ГСЧС показала последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве (фото)

07:50 05.09.2026 Сб
1 мин
Спасателям приходилось отходить из-за угрозы новых попаданий.
aimg Екатерина Коваль
Фото: работа спасателей на месте попаданий в Николаеве (t.me/dsns_telegram)

Оккупанты несколько раз ударили по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. Пострадали два человека, на месте попаданий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, в результате повторных ударов повреждены торговые залы, а на месте попаданий вспыхнули пожары.

Пострадали два человека.

Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов - из-за опасности личный состав неоднократно приходилось отводить на безопасное расстояние.

Как только ситуация разрешала, они возвращались к ликвидации последствий атаки.

28 августа Россия наносила удар по торговому центру "Эпицентр", но в Запорожье - тогда возник сильный пожар, ранены, и это была уже не первая атака именно на объекты этой сети. В тот же день под удар попал и бизнес по всей стране - в Сумах и Киевской области уничтожили логистические объекты "Новой почты".

Всего за два дня, 27 и 28 августа, Россия фактически провела целенаправленную кампанию против украинского бизнеса - под удар попали "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.

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