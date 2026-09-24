ГСЧС показала последствия атаки на Киев: есть погибшие, из-под завалов спасали человека

ГСЧС обнародовала детали и фото последствий ночной атаки на Киев 24 сентября. В результате удара погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

По другому адресу разрушен частный дом - спасатели спасли одного человека, пожар ликвидировали. Повреждены еще два соседних дома.

По другому адресу в районе горело одноэтажное нежилое здание - огонь также ликвидировали.

В результате попадания рядом с роддомом на парковке вспыхнули четыре автомобиля - пожар ликвидировали. На месте обнаружили тело погибшего.

Напомним, еще до этой атаки ЦПД предупреждал о подготовке России к новому удару баллистикой по территории Украины.

А накануне, 23 сентября, враг уже бил по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.

Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.

В Голосеевском районе пострадали склады, автозаправка, бизнес центр и транспортные объекты. В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на АЗС.