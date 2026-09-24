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ГСЧС показала последствия атаки на Киев: есть погибшие, из-под завалов спасали человека

07:09 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
ГСЧС показала последствия атаки на Киев: есть погибшие, из-под завалов спасали человека Фото: на местах попаданий бушевали пожары (t.me/dsns_telegram)
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ГСЧС обнародовала детали и фото последствий ночной атаки на Киев 24 сентября. В результате удара погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Соломенский район

Частично разрушены складские здания - огонь распространился на подвальные помещения, пожар был ликвидирован. Трое пострадавших госпитализированы.

Подольский район

В результате попадания рядом с роддомом на парковке вспыхнули четыре автомобиля - пожар ликвидировали. На месте обнаружили тело погибшего.

По другому адресу в районе горело одноэтажное нежилое здание - огонь также ликвидировали.

Днепровский район

Повреждено трехэтажное административное здание, пожар был ликвидирован, обнаружен один пострадавший.

По другому адресу разрушен частный дом - спасатели спасли одного человека, пожар ликвидировали. Повреждены еще два соседних дома.

На местах работают все необходимые службы.

Напомним, еще до этой атаки ЦПД предупреждал о подготовке России к новому удару баллистикой по территории Украины.

А накануне, 23 сентября, враг уже бил по Киеву - тогда погибли по меньшей мере два человека, и в конце концов количество пострадавших достигло 45 человек.

Эти удары тоже не обошлись без последствий: в Соломенском районе обломки беспилотника упали между домами, вспыхнула территория транспортного предприятия, а еще один дрон попал в магазин и задел девятиэтажное нежилое здание.

В Голосеевском районе пострадали склады, автозаправка, бизнес центр и транспортные объекты. В Дарницком районе зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры и пожар на АЗС.

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