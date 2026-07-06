ДСНС опублікували кадри рятувальних операцій після атаки на Київ

ДСНС розповіла деталі ліквідації наслідків масованої атаки на Київ. Рятувальники вивели десятки людей із зруйнованих і палаючих будинків у кількох районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У житловій пʼятиповерхівці сталося влучання з подальшим руйнуванням з 9 по 5 поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, ще 28 врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.
За іншими адресами:
На території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків уламки впали на рівні 4 поверху, в іншому - сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також горить поруч розташований гаражний кооператив.
За іншою адресою через влучання уламків у 30-поверховий будинок спалахнула пожежа з 23 по 25 поверхи.
Попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.
Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на локаціях. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Нагадаємо, за оновленими даними мера Києва Віталія Кличка, наразі в столиці 24 постраждалих, 14 з них госпіталізували, серед них двоє дітей.
Також повідомлялося, що внаслідок атаки на Київщину загинула людина, ще 10 отримали поранення.
Раніше в ЦПД пояснили, що масована атака на Київ має демонстративну мету - Росія намагається створити "картинку" для власного суспільства.