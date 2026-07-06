ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев

Подольский район

В жилой пятиэтажке произошло попадание с последующим разрушением с 9 по 5 этажа. 17 человек вывели на свежий воздух, еще 28 спасли с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.

По другим адресам:

загорелась обшивка крыши здания и лифтовая шахта;

частичное разрушение крыши 19-этажки, горят автомобили во дворе;

падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажного дома;

продолжается поиск пострадавших в 21-этажном доме, где разрушены со 2 по 5 этажа.

Дарницкий район

На территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов обломки упали на уровне 4 этажа, в другом - произошел пожар квартир на площади 150 кв. м. Также горит рядом расположенный гаражный кооператив.

Фото: ликвидация последствий ночной атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

По другому адресу из-за попадания обломков в 30-этажное здание вспыхнул пожар с 23 по 25 этажа.

Голосеевский район

Предварительно в результате атаки горит нежилое здание.

Спасатели и все службы продолжают работать на локациях. Информацию о пострадавших уточняют.