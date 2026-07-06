ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев

ГСЧС рассказала детали ликвидации последствий массированной атаки на Киев. Спасатели вывели десятки людей из разрушенных и горящих домов в нескольких районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В жилой пятиэтажке произошло попадание с последующим разрушением с 9 по 5 этажа. 17 человек вывели на свежий воздух, еще 28 спасли с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.
По другим адресам:
На территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов обломки упали на уровне 4 этажа, в другом - произошел пожар квартир на площади 150 кв. м. Также горит рядом расположенный гаражный кооператив.
По другому адресу из-за попадания обломков в 30-этажное здание вспыхнул пожар с 23 по 25 этажа.
Предварительно в результате атаки горит нежилое здание.
Спасатели и все службы продолжают работать на локациях. Информацию о пострадавших уточняют.
Напомним, по обновленным данным мэра Киева Виталия Кличко, в настоящее время в столице 24 пострадавших, 14 из них госпитализировали, среди них двое детей.
Также сообщалось, что в результате атаки на Киевщину погиб человек, еще 10 получили ранения.
Ранее в ЦПД объяснили, что массированная атака на Киев преследует демонстративные цели - Россия пытается создать "картинку" для собственного общества.