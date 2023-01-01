В ДСНС назвали кількість втрат серед рятувальників з початку повномасштабного вторгнення

"57. Стільки братів і сестер втратила наша родина з початку повномасштабного вторгнення російської армії. 57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі", - сказано в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що загиблі були досвідченими фахівцями.

"Наш обов'язок - ніколи не забувати, якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя та безпеку людей. Пам'ятати і дякувати", - додали в ДСНС.