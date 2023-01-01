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В ДСНС назвали кількість втрат серед рятувальників з початку повномасштабного вторгнення

Фото: кількість втрат серед рятувальників з початку повномасштабного вторгнення (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

З початку повномасштабного вторгнення російських військових в Україну загинули 57 працівників Державної служби по надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"57. Стільки братів і сестер втратила наша родина з початку повномасштабного вторгнення російської армії. 57 шрамів назавжди залишаться на нашому гербі", - сказано в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що загиблі були досвідченими фахівцями.

"Наш обов'язок - ніколи не забувати, якою ціною рятувальники щоразу ведуть боротьбу за життя та безпеку людей. Пам'ятати і дякувати", - додали в ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляли, що майже 600 українців загинули і постраждали від мін за час російської агресії.

Відомощо, що на Херсонщині на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній росіянами, підірвався місцевий житель.

Також нещодавно на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні, вони не вижили.

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ДСНСспаситель