В ГСЧС назвали количество потерь среди спасателей с начала полномасштабного вторжения

"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. 57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что погибшие были опытными специалистами.

"Наша обязанность - никогда не забывать, какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить", - добавили в ГСЧС.