В ГСЧС назвали количество потерь среди спасателей с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения российских военных в Украину погибли 57 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. 57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что погибшие были опытными специалистами.
"Наша обязанность - никогда не забывать, какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить", - добавили в ГСЧС.
Ранее РБК-Украина сообщали, что около 600 украинцев погибли и пострадали от мин за время российской агрессии.
Известно, что в Херсонской области на противопехотной мини "Лепестков", оставленной россиянами, взорвался местный житель .
Также недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеской мини , они не выжили.