Українські військові перетворили позашляховик Land Rover на безпілотний автомобіль, що використовується для логістики на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 7 корпусу ДШВ.

"Бійці ББпС "Гонта" 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ перетворили позашляховик на наземний роботизований комплекс. Тепер показуємо його в роботі", - повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Судячи з відео, машина під’їжджає до бійців із вантажем, військові забирають усе необхідне, і Land Rover їде назад. Увесь цей час машиною дистанційно керує оператор. В результаті вантаж доїхав до бійців, а водієві не довелося ризикувати на цьому маршруті.

Загалом, наземна робототехніка залишається однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Окрім того, раніше стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога.