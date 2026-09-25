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Військо поповнилося НРК Varkhan: що вміє новий український робот (фото)

11:25 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Військо поповнилося НРК Varkhan: що вміє новий український робот (фото) Фото: НРК Varkhan (Air3F)
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Наземний роботизований комплекс Varkhan від компанії Air3F пройшов офіційну кодифікацію та допущений до експлуатації у Силах оборони України. Комплекс уже виконує логістичні місії на передовій, доставляючи вантажі туди, де ризиковано залучати особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії-виробника Air3F.

Які характеристики має НРК Varkhan

Основу НРК Varkhan становить повнопривідне шасі 4×4 із залежною підвіскою та кліренсом 220 мм - така конструкція забезпечує прохідність складним рельєфом.

Комплекс здатен перевозити до 300 кг вантажу та долати з навантаженням до 37 км пересіченою місцевістю. Без вантажу запас ходу зростає до 50 км, а максимальна швидкість сягає 20 км/год.

Військо поповнилося НРК Varkhan: що вміє новий український робот (фото)

Фото: НРК Varkhan (Air3F)

Як забезпечено автономність і зв'язок

Розробники зробили окремий акцент на автономності та можливості комплексу швидко повертатися до нових місій без додаткового обслуговування - Varkhan може працювати до 72 годин. Живлення забезпечують швидкозмінні акумуляторні батареї, які оперативно замінюють, мінімізуючи час простою.

Для керування та передачі даних НРК використовує захищений аналоговий радіоканал, а також підтримує інтеграцію зі Starlink і стільниковим LTE - це дозволяє адаптувати систему зв'язку залежно від умов роботи. Для виконання завдань у темний час доби комплекс оснащений інфрачервоним підсвічуванням.

Varkhan - одна зі складових екосистеми рішень Air3F, до якої входять наземні станції керування T-Bone, антени, щогли, ретранслятори й поворотні механізми. Серійне виробництво комплексу вже розпочато, а його експлуатація в бойових умовах продовжується.

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Наземна робототехніка залишається однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

А напередодні, наприкінці вересня, стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога.

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