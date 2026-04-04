Друзі, нейтральні країни та вороги: Іран створить систему пропуску танкерів у Ормузькій протоці, - AJ

Іран запроваджує радикальну зміну правил судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу - Ормузькій протоці. Тегеран планує розділити всі іноземні держави на три категорії, щоб регулювати прохід їхніх кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Всі держави розділять на ворожі, нейтральні та дружні. Це прямо вплине на можливість їхніх танкерів та вантажних суден перетинати затоку.
Для кожної категорії діятимуть свої правила:
Ключовим фактором у цьому списку стане позиція США. Тегеран розглядає Вашингтон та більшість західних столиць як ворожі сторони. Це ставить під загрозу левову частку світової морської торгівлі, зазначає агенція.
Al Jazeera зазначає, що з початку бойових дій світовий ринок недорахувався 400 мільйонів барелів нафти через блокаду протоки. До початку активної фази війни через Ормузьку протоку проходило майже 20% всієї сирої нафти світу. Такий самий відсоток припадав на скраплений природний газ (СПГ). Сьогодні ці цифри обвалилися. Показник трафіку впав до 5% від нормального рівня.
Регіон Перської затоки залишається енергетичним серцем планети. Тут зосереджено 33% світових запасів нафти та 21% природного газу. Будь-які маніпуляції зі статусом протоки - це прямий удар по світовій економіці, йдеться у повідомленні.
Проти розблокування Ормузької протоки активно виступає РФ. Кремль відмовився прийняти резолюцію Ради Безпеки ООН, яка передбачає силове відкриття Ормузької протоки. Москву не влаштувало, що у резолюції Іран не згадується як "жертва агресії".
Тим часом американські партнери побоюються, що Трамп завершить свою операцію в Ірані й не буде займатись відкриттям водного шляху. У Європі обговорюють економічні заходи, включаючи санкції, щоб Іран не міг отримувати прибуток від закриття протоки.
А ще стало відомо, що Вашингтону більше немає чим тиснути на Тегеран. Пентагон розбомбив всі важливі цілі в Ірані, але Ормузька протока досі перекрита. У Трампа залишилось всього два варіанти: тікати або розпочинати наземну операцію.