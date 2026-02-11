UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дружня до РФ країна відмовляється від російської мови

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Казахстан у проєкті нової конституції планує змінити формулювання, яке визначає статус російської мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центра протидії дезінформації.

Зокрема, речення, в якому йдеться, що російська використовується "нарівні" з казахською мовою, планують замінити на "поруч із казахською". Попри те, що зміни носять формальний характер, вони відображають політику казахської влади щодо зменшення впливу Росії на життя країни.

"Казахська де-факто поступово стає основною мовою в країні. У держуправлінні, освіті та публічній сфері все більше використовують казахську, а не російську", - йдеться у заяві ЦПД.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення в Україну Казахстан дистанціюється від РФ не лише в гуманітарних питаннях. Наприклад, у грудні росіянам у Казахстані закрили лазівки для відмивання грошей та обходу санкцій через місцеві банки

"Поки кремль зосереджений на війні проти України, Росія продовжує втрачати позиції в Центральній Азії", - наголосили у Центрі.

Нагадаємо, країна-агресорка розгорнула масштабну русифікацію на тимчасово окупованій частині України. Кремль очікує, що до 2036 року 95% населення країни ідентифікуватимуть себе "русскими".

Зазначимо, Верховна Рада підтримала постанову, яка вносить зміни до зразків українського паспорта, у тому числі для виїзду за кордон. Відтепер записи в паспорті-книжечці громадянина України не міститимуть російської мови.

РБК-Україна також писало, що, за словами Уповноваженлї із захисту державної мови Олени Івановської, створення "мовних патрулів" в Україні не передбачене законом і така модель є неефективною.

