Дружня до РФ країна відмовляється від російської мови

Зокрема, речення, в якому йдеться, що російська використовується "нарівні" з казахською мовою, планують замінити на "поруч із казахською". Попри те, що зміни носять формальний характер, вони відображають політику казахської влади щодо зменшення впливу Росії на життя країни.

"Казахська де-факто поступово стає основною мовою в країні. У держуправлінні, освіті та публічній сфері все більше використовують казахську, а не російську", - йдеться у заяві ЦПД.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення в Україну Казахстан дистанціюється від РФ не лише в гуманітарних питаннях. Наприклад, у грудні росіянам у Казахстані закрили лазівки для відмивання грошей та обходу санкцій через місцеві банки

"Поки кремль зосереджений на війні проти України, Росія продовжує втрачати позиції в Центральній Азії", - наголосили у Центрі.