Дружественная к РФ страна отказывается от русского языка

В частности, предложение, в котором говорится, что русский используется "наравне" с казахским языком, планируют заменить на "рядом с казахским". Несмотря на то, что изменения носят формальный характер, они отражают политику казахских властей по уменьшению влияния России на жизнь страны.

"Казахский де-факто постепенно становится основным языком в стране. В госуправлении, образовании и публичной сфере все больше используют казахский, а не русский", - говорится в заявлении ЦПД.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину Казахстан дистанцируется от РФ не только в гуманитарных вопросах. Например, в декабре россиянам в Казахстане закрыли лазейки для отмывания денег и обхода санкций через местные банки

"Пока кремль сосредоточен на войне против Украины, Россия продолжает терять позиции в Центральной Азии", - отметили в Центре.