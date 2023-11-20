Жены российских мобилизованных вышли на первый митинг в Москве, - британская разведка

Жены российских солдат 7 ноября вышли на первый публичный уличный протест в Москве после вторжения в Украину. Протестующие собрались на центральной Театральной площади и развернули транспаранты с требованием отвести своих мужей от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, с февраля 2022 года в социальных сетях ежедневно появляются примеры того, как российские жены и матери подают онлайн-обращения с протестом против условий службы своих близких.

Однако, по данным британской разведки, драконовское законодательство России до сих пор не позволяло родственникам военнослужащих объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это сделали матери солдат во время советско-афганской войны 1980-х годов.

"Полиция разогнала акцию протеста на Театральной площади за считанные минуты. Однако требование протестующих примечательно. Очевидно, что бесконечно растянутое боевое развертывание личного состава без ротации все чаще воспринимается как нерациональное как самими военнослужащими, так и их родственниками", - отмечают в Минобороны Британии.