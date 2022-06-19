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Моральное состояние войск РФ продолжает падать: в британской разведке назвали причины

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Лондон, Воскресенье 19 июня 2022 09:34
Моральное состояние войск РФ продолжает падать: в британской разведке назвали причины Фото: моральное состояние войск РФ продолжает падать (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В последние дни Россия и Украина продолжали вести тяжелые артиллерийские обстрелы по осям к северу, востоку и югу от Северодонецкого кармана, но без особых изменений на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что боевые подразделения обеих стран ведут интенсивные боевые действия в Донбассе и, вероятно, испытывают переменчивый моральный дух.

"В последние недели моральное состояние российских войск, скорее всего, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от выполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами", - говорится в сообщении.

В Минобороны предположили, что властям РФ трудно оказать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как "специальной военной операции", а не как войны.

Также в британской разведке назвали факторы, которые определяют низкий моральный дух россиян. В частности,

  • плохое руководство,
  • ограниченные возможности для ротации подразделений вне боевых действий,
  • очень тяжелые потери,
  • боевой стресс,
  • продолжающееся плохое материально-техническое обеспечение,
  • проблемы с оплатой труда.

"Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, остаются в замешательстве относительно целей войны. Моральные проблемы в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что они ограничивают способность России достигать боевых целей", - подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что основной фокус внимания противника сосредоточен на взятии Северодонецка - админцентра подконтрольной Украине части Луганской области. Более чем 90% ее площади уже захвачены российскими войсками.

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