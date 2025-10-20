ua en ru
Горошок і стиль преппі: Андре Тан назвав головні тренди осені 2025

Понеділок 20 жовтня 2025 13:01
Горошок і стиль преппі: Андре Тан назвав головні тренди осені 2025 Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився головними трендами сезону з Pinterest - від затишних відтінків до сміливого гранжу, горошку і стилю преппі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Образи в стилі "кава" та "матча-лате"

"Кава з молоком, лате або матча - це не тільки напої, а й настрій", - каже Андре Тан.

Теплі кавові, бежеві та м'які зелені відтінки стали справжнім must-have сезону

У тренді - затишні oversize-светри, костюми з м'яких тканин і багатошаровість. Відтінки варіюються від кремового до насиченого карамельного.

Навіть у б'юті-сфері тренд підтримують - популярним став відтінок волосся vanilla latte blonde. Такий образ створює відчуття спокою і комфорту, водночас має дорогий і гармонійний вигляд.

Макіяж у стилі гранж і стрижка піксі

Ностальгія за 90-ми знову вривається в модний простір. За словами дизайнера, осінній макіяж стає більш сміливим і "живим".

У тренді - затемнені олівці для очей, розтушовані тіні, чіткі контури губ і легкий хаос, що додає образу характеру.

Стрижка піксі - ще один потужний камбек сезону. Коротка, зухвала і максимально виразна, підходить тим, хто готовий до експериментів.

"Не бійтеся проявити себе - така зачіска підкреслює впевненість і свободу", - радить Тан.

Принт у горошок

"Горошок - це вічна класика, яка не втрачає актуальності", - зазначає дизайнер.

Наймодніше поєднання цього сезону - чорний горошок на білому тлі. Його можна побачити всюди: від суконь і спідниць до сумок, туфель і навіть капелюшків.

Тренд поєднує ніжність і ретро-шарм, тому чудово підходить як для ділових образів, так і для романтичних побачень. Це один з тих принтів, які завжди надають жіночності та елегантності.

Стиль преппі

Ще один тренд, який Pinterest вивів у топ - преппі. Це своєрідне повернення до шкільної естетики, але в зрілому, більш вишуканому варіанті.

"Back to school, але з дорослим шармом", - так описує його Андре Тан.

У моді - смугасті поло, короткі картаті спідниці, светри, перекинуті через плечі та класичні лофери. Головне - виглядати акуратно, інтелігентно і трохи ностальгічно.

Преппі-образ легко адаптувати до міського стилю, поєднавши його з тренчем або шкіряною курткою.

Осінь 2025 - час теплих відтінків, елегантних силуетів і сміливих експериментів. Як зазначає Андре Тан, головне правило сезону - одягайтеся так, щоб вам було комфортно і щиро подобалося відображення в дзеркалі.

