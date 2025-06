Дружина Віктора Павліка показала сукню в романтичному стилі: скільки вона коштує

Який образ вибрала Репяхова

Для святкування дня народження сина Михайла дружина Віктора Павліка обрала білу сукню-міні з високоякісної прошви, яка створює вишуканий і жіночний образ. Родзинка образу - короткі рукави-"ліхтарики" з резинкою по низу.

Дружина Віктора Павліка показала тренд літа 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Корсетний крій підкреслює силует, а чашка прикрашена легкою збіркою. Закриті плечі та зав'язки формують витончений виріз і акцентують увагу на зоні декольте. Застібка-блискавка на спині забезпечує зручну посадку.

Доповнити жіночний лук вона вирішила відкритими туфлями без задників - мюлями на невеликих підборах, а також акуратною зачіскою з великим блакитним бантом позаду.

Катерина Репяхова показала трендову сукню на літо (фото: instagram.com/repyahovakate)

Скільки коштує сукня як у дружини Віктора Павліка

Репяхова обрала вбрання від українського бренду One by One. Ціна такої сукні - досить демократична. Вона коштує 3390 гривень.

Скільки коштує сукня як у Катерини Репяхової (скриншот)

Стиль

Це образ у романтичному, літньому та дещо вінтажному стилі.

Романтичний стиль: проявляється у виборі тканини (прошва), рукавах-ліхтариках, легкості силуету та використанні банта.

Літній стиль: легка тканина, білий колір, короткий крій ідеально підходять для теплої пори року.

Вінтажний стиль: великий бант у волоссі та загальна ніжність образу можуть нагадувати естетику сільського шику або моди минулих десятиліть.

Лук дружини Павліка дуже гармонійний і підкреслює жіночність і легкість.

Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

З чим носити таку сукню як у Катерини Репяхової

з білими кедами або еспадрильями - для комфортних прогулянок містом або відпочинку на природі

з джинсовою або лляною курткою - якщо ввечері похолодає

з плетеною сумкою або кошиком - трендовим літнім аксесуаром, який додасть образу легкості та стилю

із солом'яним капелюхом і мінімалістичними прикрасами - чудовий лук для подорожей, фотосесій або навіть відпочинку біля моря.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)