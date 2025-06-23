Дружина Віктора Павліка показала сукню в романтичному стилі: скільки вона коштує

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала в мережі стильний "лук" на літо, який зможе повторити кожна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Для святкування дня народження сина Михайла дружина Віктора Павліка обрала білу сукню-міні з високоякісної прошви, яка створює вишуканий і жіночний образ. Родзинка образу - короткі рукави-"ліхтарики" з резинкою по низу.
Дружина Віктора Павліка показала тренд літа 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)
Корсетний крій підкреслює силует, а чашка прикрашена легкою збіркою. Закриті плечі та зав'язки формують витончений виріз і акцентують увагу на зоні декольте. Застібка-блискавка на спині забезпечує зручну посадку.
Доповнити жіночний лук вона вирішила відкритими туфлями без задників - мюлями на невеликих підборах, а також акуратною зачіскою з великим блакитним бантом позаду.
Катерина Репяхова показала трендову сукню на літо (фото: instagram.com/repyahovakate)
Репяхова обрала вбрання від українського бренду One by One. Ціна такої сукні - досить демократична. Вона коштує 3390 гривень.
Скільки коштує сукня як у Катерини Репяхової (скриншот)
Це образ у романтичному, літньому та дещо вінтажному стилі.
Романтичний стиль: проявляється у виборі тканини (прошва), рукавах-ліхтариках, легкості силуету та використанні банта.
Літній стиль: легка тканина, білий колір, короткий крій ідеально підходять для теплої пори року.
Вінтажний стиль: великий бант у волоссі та загальна ніжність образу можуть нагадувати естетику сільського шику або моди минулих десятиліть.
Лук дружини Павліка дуже гармонійний і підкреслює жіночність і легкість.
Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)
Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
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