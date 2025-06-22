Маленька чорна сукня - завжди в моді: приклад від Іванки Трамп
Іванка Трамп продемонструвала, що класика ніколи не виходить з моди. Для вечірнього виходу вона обрала елегантну чорну сукню, яка має бути в гардеробі у кожної.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Який "лук" обрала Іванка Трамп
Сукня
Старша донька Дональда Трампа обрала чорну коротку сукню на тонких бретельках. Сукня має V-подібний виріз, який вигідно підкреслює зону декольте.
Особливістю сукні є низ, який оздоблений воланами, що надає їй легкості та грайливості, попри чорний колір. Втім цей колір вбрання завжди має вишуканий вигляд.
Аксесуари
43-річна Іванка доповнила стильний вечірній лук статусними коштовностями. На одній руці ледь помітний тонкий браслет, а на іншій на безіменному пальці - велика каблучка з діамантом.
Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)
Взуття
До сукні вона підібрала чорні босоніжки на високих підборах. Вони мають тонкі ремінці, що робить акцент і підкреслює стрункі ноги.
Загальний настрій
Образ Іванки Трамп створює враження сучасної, стильної та впевненої жінки. Він ідеально пасує до атмосфери коктейльної вечірки або заходу в мегаполісі, поєднуючи класичну елегантність із трендами завдяки деталям.
Іванка Трамп показала ідеальну сукню на літо 2025 (фото: instagram.com/ivankatrump)
З чим можна носити чорну сукню, як в Іванки Трамп
Для офіційного або вечірнього виходу
- Взуття: класичні чорні або чудові туфлі-човники на шпильці, босоніжки на тонких ремінцях
- Маленький клатч, мінісумка на ланцюжку, елегантна вечірня сумка
- Витончені сережки (довгі або пусети), тонкі кольє, браслети. Можна додати акцентний елемент, наприклад, каблучку з каменем
- Верхній одяг: елегантний подовжений жакет (можна накинути на плечі) або палантин із кашеміру
- Зачіска: вишукана зачіска (пучок, зібране волосся) або акуратні локони.
Для коктейльних вечірок
- Взуття: туфлі на середніх підборах, елегантні босоніжки з цікавим декором
- Сумка: стильний клатч або невелика сумочка крос-боді
- Прикраси: можна додати трохи більше акценту - сережки-"люстри", кольє
- Верхній одяг: стильний піджак (можна кольоровий або з цікавою текстурою), шкіряна куртка-косуха (для більш зухвалого образу).
Для повсякденного стильного стилю
- Взуття: витончені лофери, балетки з гострим носком, кеди (для дуже сміливих і сучасних образів, але це вже ближче до casual
- Сумка: об'ємна сумка-шопер, сумка через плече
- Верхній одяг: джинсова куртка, бомбер, кардиган оверсайз, світшот, накинутий на плечі
- Мінімалістичні прикраси або взагалі без них
- Аксесуари: широка панама або капелюх (для літа), стильні окуляри.
Доповніть сукню стильним поясом - тонким або широким, контрастного кольору або з цікавою пряжкою. Це допоможе підкреслити талію і змінити силует сукні.
Іванка Трамп задає тренди (фото: instagram.com/ivankatrump)
Вас також може зацікавити
- Інна Бєлєнь із "Холостяка" показала трендову зачіску
- Як носити білий одяг влітку 2025
- Марина Боржемська показала стильний лук із костюмним жилетом.