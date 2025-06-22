Маленька чорна сукня - завжди в моді: приклад від Іванки Трамп

Іванка Трамп продемонструвала, що класика ніколи не виходить з моди. Для вечірнього виходу вона обрала елегантну чорну сукню, яка має бути в гардеробі у кожної.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" обрала Іванка Трамп

Сукня

Старша донька Дональда Трампа обрала чорну коротку сукню на тонких бретельках. Сукня має V-подібний виріз, який вигідно підкреслює зону декольте.

Особливістю сукні є низ, який оздоблений воланами, що надає їй легкості та грайливості, попри чорний колір. Втім цей колір вбрання завжди має вишуканий вигляд.

Аксесуари

43-річна Іванка доповнила стильний вечірній лук статусними коштовностями. На одній руці ледь помітний тонкий браслет, а на іншій на безіменному пальці - велика каблучка з діамантом.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Взуття

До сукні вона підібрала чорні босоніжки на високих підборах. Вони мають тонкі ремінці, що робить акцент і підкреслює стрункі ноги.

Загальний настрій

Образ Іванки Трамп створює враження сучасної, стильної та впевненої жінки. Він ідеально пасує до атмосфери коктейльної вечірки або заходу в мегаполісі, поєднуючи класичну елегантність із трендами завдяки деталям.

Іванка Трамп показала ідеальну сукню на літо 2025 (фото: instagram.com/ivankatrump)

З чим можна носити чорну сукню, як в Іванки Трамп

Для офіційного або вечірнього виходу

Взуття: класичні чорні або чудові туфлі-човники на шпильці, босоніжки на тонких ремінцях

Маленький клатч, мінісумка на ланцюжку, елегантна вечірня сумка

Витончені сережки (довгі або пусети), тонкі кольє, браслети. Можна додати акцентний елемент, наприклад, каблучку з каменем

Верхній одяг: елегантний подовжений жакет (можна накинути на плечі) або палантин із кашеміру

Зачіска: вишукана зачіска (пучок, зібране волосся) або акуратні локони.

Для коктейльних вечірок

Взуття: туфлі на середніх підборах, елегантні босоніжки з цікавим декором

Сумка: стильний клатч або невелика сумочка крос-боді

Прикраси: можна додати трохи більше акценту - сережки-"люстри", кольє

Верхній одяг: стильний піджак (можна кольоровий або з цікавою текстурою), шкіряна куртка-косуха (для більш зухвалого образу).

Для повсякденного стильного стилю

Взуття: витончені лофери, балетки з гострим носком, кеди (для дуже сміливих і сучасних образів, але це вже ближче до casual

Сумка: об'ємна сумка-шопер, сумка через плече

Верхній одяг: джинсова куртка, бомбер, кардиган оверсайз, світшот, накинутий на плечі

Мінімалістичні прикраси або взагалі без них

Аксесуари: широка панама або капелюх (для літа), стильні окуляри.

Доповніть сукню стильним поясом - тонким або широким, контрастного кольору або з цікавою пряжкою. Це допоможе підкреслити талію і змінити силует сукні.

Іванка Трамп задає тренди (фото: instagram.com/ivankatrump)