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Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Неділя 22 червня 2025 16:15
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Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати Ідеї модного манікюру на липень 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У середині літа хочеться більше яскравих відтінків та експериментів - і манікюр чудово підходить для стильних змін. У липні 2025 року в тренді яскраві відтінки, нестандартні форми, акценти на деталях і мінімалістичний нейл-арт.

РБК-Україна розповідає про трендові варіанти манікюру на літо 2025.

Пастельні відтінки

Пастель - це яскравість у м'якому прочитанні. У липні 2025 пастельні відтінки не здають позицій і залишаються одним з головних nail-трендів.

М'ятний, лавандовий, лимонний, блідо-рожевий, небесно-блакитний - ці кольори створюють свіжий, витончений і доглянутий вигляд, що ідеально для спекотного літа.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Пастельний манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Пастель прекрасно виглядає на коротких і середніх нігтях будь-якої форми - від овальної до м'якого квадрата. Також такий манікюр можна урізноманітнити різними дизайнами.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Тренди манікюру на літо 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Омбре і 3d-дизайн

У трендах - креативний манікюр, який особливо гарний вигляд має на нігтях овальної або мигдалеподібної форми. Для такого дизайну можна поєднувати колірні переходи (омбре) і елементи об'ємного дизайну з фруктами і ягодами.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Манікюр омбре на літо (фото: instagram.com/heygreatnails)

Незвичний френч

У липні 2025 можна зробити незвичний французький манікюр із зеленим кінчиком. Між нюдовою основою і яскравим кінчиком доповніть манікюр блискітками малинового кольору.

Вони створюють ефект градієнта, поступово розсіюючись до середини нігтя. Деякі блискітки здаються великими, створюючи додатковий мерехтливий ефект.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Яскравий французький манікюр на літо (фото: instagram.com/heygreatnails)

Різнобарвний манікюр

Також можна попросити свого майстра манікюру зробити незвичайний різноколірний манікюр: з градієнтними переходами відтінків, зображеннями або наліпками у вигляді квітів, стразами або блискітками, абстрактними мазками, зірочками та крапками.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Різнобарвний манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Морська тематика

Ще один варіант цікавого манікюру на літо - перламутровий відтінок лаку, а також дизайн на одному або декількох нігтях, який створює ефект раковини або перлини з нерівностями та переливами.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Морський манікюр на літо 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Такий нейл-арт можна доповнити яскравим градієнтом, а також декором у вигляді черепашок, зірок, морських хвиль тощо. Крім того, на нігтях можуть бути маленькі наклейки, стрази або намальовані акварельні малюнки.

Трендовий манікюр на липень 2025: ідеї з яскравим дизайном, які варто спробувати

Стильний дизайн на літо у відпустку (фото: instagram.com/heygreatnails)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінка в Instagram майстра нейл-арту Aistė Haas.

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