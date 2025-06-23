Жена Виктора Павлика показала платье в романтическом стиле: сколько оно стоит

Супруга украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала в сети стильный "лук" на лето, который сможет повторить каждая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Для празднования дня рождения сына Михаила жена Виктора Павлика выбрала белое платье мини из высококачественной прошвы, которое создает изысканный и женственный образ. Изюминка образа - короткие рукава-"фонарики" с резинкой по низу.
Жена Виктора Павлика показала тренд лета 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)
Корсетный крой подчеркивает силуэт, а чашка украшена легкой сборкой. Закрытые плечи и завязки формируют изящный вырез и акцентируют внимание на зоне декольте. Застежка-молния на спине обеспечивает удобную посадку.
Дополнить женственный лук она решила открытыми туфлями без задников - мюлями на небольшом каблуке, а также аккуратной прической с большим голубым бантом сзади.
Екатерина Репяхова показала трендовое платье на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)
Репяхова выбрала наряд от украинского бренда One by One. Цена такого платья - достаточно демократичная. Оно стоит 3390 гривен.
Сколько стоит платье как у Екатерины Репяховой (скриншот)
Это образ в романтическом, летнем и несколько винтажном стиле.
Романтический стиль: проявляется в выборе ткани (прошва), рукавах-фонариках, легкости силуэта и использовании банта.
Летний стиль: легкая ткань, белый цвет, короткий крой идеально подходят для теплой поры года.
Винтажный стиль: большой бант в волосах и общая нежность образа могут напоминать эстетику деревенского шика или моды прошлых десятилетий.
Лук супруги Павлика очень гармоничен и подчеркивает женственность и легкость.
Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)
Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
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