Дружина Віктора Павліка показала, як носити трендові штани "Аладдін" цього літа

Що таке штани "Аладдін"

Штани "Аладдін" (їх ще називають алі-баба або гаремні штани) - це зручна, вільна і стильна модель, яка знову повернулася в тренди у 2025 році.

Це широкі штани з низькою посадкою кроку (часто майже до колін), що звужуються донизу біля щиколоток. Їхня форма нагадує силует, який ми звикли бачити в східних казках - звідси й назва.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому такі штани в моді у 2025

Комфорт

У світі, де люди дедалі більше цінують свободу руху і зручність, такі штани ідеально пасують щодня.

Повернення бохо, етно та 2000-х

Гаремні штани легко вписуються в тренди богемного або розслабленого стилю.

Інтерес до східної естетики

Дизайнери все частіше звертаються до індійських, турецьких і арабських мотивів у колекціях.

Яким фігурам вони пасують

"Аладдіни" пасують людям різної комплекції - вони не обтягують тіло, добре приховують недоліки та підкреслюють індивідуальний стиль. Але важливо дотримуватися балансу в образі: якщо низ об'ємний, верх краще зробити лаконічним.

Катерина Репяхова показала тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Які образи показала дружина Віктора Павліка

Блогерка і підприємиця показала, що з білими штанами "Аладдін" можна скласти одразу декілька стильних луків.

Для першого лука вона взяла такі штани та доповнила їх чорним топом без бретелей, а також балетками й невеликою сумкою.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Другий варіант з "Аладдінами" в більш строгому, офісному стилі. Для цього необхідно доповнити їх класичним піджаком коричневого відтінку і закритими мюлями або біркенштоками. А щоб розбавити образ, можна взяти плетену сумку.

Дружина Павліка показала модний лук на літо (фото: instagram.com/repyahovakate)

Третій образ - більш розслаблений, підійде для відпустки або дачі. Штани "Аладдіни" дружина Віктора Павліка доповнила майкою з контрастною строчкою, а також сорочкою в клітинку і босоніжками.

Як носити штани "Аладдін" (фото: instagram.com/repyahovakate)