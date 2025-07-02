Жена Виктора Павлика показала, как носить трендовые штаны "Аладдин" этим летом

Что такое штаны "Аладдин"

Брюки "Аладдин" (их еще называют али-баба или гаремные штаны) - это удобная, свободная и стильная модель, которая вновь вернулась в тренды в 2025 году.

Это широкие брюки с низкой посадкой шага (часто почти до колен), сужающиеся книзу возле щиколоток. Их форма напоминает силуэт, который мы привыкли видеть в восточных сказках - отсюда и название.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему такие брюки в моде в 2025

Комфорт

В мире, где люди все больше ценят свободу движения и удобство, такие штаны идеально подходят каждый день.

Возвращение бохо, этно и 2000-х

Гаремные штаны легко вписываются в тренды богемного или расслабленного стиля.

Интерес к восточной эстетике

Дизайнеры все чаще обращаются к индийским, турецким и арабским мотивам в коллекциях.

Каким фигурам они подходят

"Аладдины" подходят людям разной комплекции - они не обтягивают тело, хорошо скрывают недостатки и подчеркивают индивидуальный стиль. Но важно соблюдать баланс в образе: если низ объемный, верх лучше сделать лаконичным.

Екатерина Репяхова показала тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Какие образы показала жена Виктора Павлика

Блогерша и предприниматель показала, что с белыми штанами "Аладдин" можно составить сразу несколько стильных луков.

Для первого лука она взяла такие брюки и дополнила их черным топом без бретелек, а также балетками и небольшой сумкой.

Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Второй вариант с "Аладдинами" в более строгом, офисном стиле. Для этого необходимо дополнить их классическим пиджаком коричневого оттенка и закрытыми мюлями или биркенштоками. А чтобы разбавить образ, можно взять плетеную сумку.

Жена Павлика показала модный лук на лето (фото: instagram.com/repyahovakate)

Третий образ - более расслабленный, подойдет для отпуска или дачи. Брюки "Аладдины" жена Виктора Павлика дополнила майкой с контрастной строчкой, а также рубашкой в клетку и босоножками.

Как носить брюки "Аладдин" (фото: instagram.com/repyahovakate)