Дружина Решетніка в стильній сукні: образ, який захочеться повторити на Новий рік

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина вразила елегантним святковим образом, у якому поєднуються класика та сучасні модні тренди. Її сукня та аксесуари створюють ідеальний тандем, який легко повторити в новорічну ніч.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Вишукана сукня з акцентом на силует
Основою образу стала довга сукня світлого відтінку айворі. Модель виконана з атласної тканини, яка створює м'яке сяйво і підкреслює рух.
Високий комір-стійка оголює плечі та надає силуету стриманої чуттєвості.
Ключова деталь - відкрита спина з глибоким вирізом, що формує витончений і водночас сміливий настрій ансамблю. Додатковий акцент створює розріз на спідниці - він візуально подовжує ноги й забезпечує легку динаміку руху.
Перли й золото як головні акценти
Прикраси відіграють важливу роль у формуванні святкового образу.
Христина доповнила сукню довгою ниткою перлів, що спадає вздовж відкритої спини. Такий прийом повертає в естетику вінтажного голлівудського гламуру і підсилює елегантність вечірнього вбрання.
В образ також увійшли масивні золоті сережки-кільця і широкі браслети-манжети, які створюють баланс між мінімалістичним кроєм сукні та виразністю аксесуарів.
Взуття - кремові босоніжки-мюлі - підтримує єдину світлу гаму і не перевантажує образ деталями.
Природний макіяж і м'які хвилі
Волосся укладене у великі м'які хвилі, які зберігають природність і надають об'єм.
Візаж побудований на тонких тонах: рівний тон шкіри, легкий контуринг, делікатне сяйво і виразні вії.
На губах - блиск або помада в теплих натуральних відтінках, що гармонійно завершує загальний задум.
Цей образ Христини Решетнік - ідеальна альтернатива традиційним блискіткам і чорному оксамиту для святкування Нового року.
