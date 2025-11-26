Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый год

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина поразила элегантным праздничным образом, в котором сочетаются классика и современные модные тренды. Ее платье и аксессуары создают идеальный тандем, который легко повторить в новогоднюю ночь.
Изысканное платье с акцентом на силуэт
Основой образа стало длинное платье светлого оттенка айвори. Модель выполнена из атласной ткани, которая создает мягкое сияние и подчеркивает движение.
Высокий воротник-стойка обнажает плечи и придает силуэту сдержанной чувственности.
Ключевая деталь - открытая спина с глубоким вырезом, формирующая изящное и одновременно смелое настроение ансамбля. Дополнительный акцент создает разрез на юбке - он визуально удлиняет ноги и обеспечивает легкую динамику движения.
Жемчуг и золото как главные акценты
Украшения играют немаловажную роль в формировании праздничного образа.
Кристина дополнила платье длинной нитью жемчуга, спадающего вдоль открытой спины. Такой прием возвращает в эстетику винтажного голливудского гламура и усиливает элегантность вечерних нарядов.
В образ также вошли массивные золотые серьги-кольца и широкие браслеты-манжеты, создающие баланс между минималистичным кроем платья и выразительностью аксессуаров.
Обувь - кремовые босоножки-мюли - поддерживает единую светлую гамму и не перегружает образ деталями.
Природный макияж и мягкие волны
Волосы уложены в большие мягкие волны, которые сохраняют естественность и придают объем.
Визаж построен на тонких тонах: ровный тон кожи, легкий контуринг, деликатное сияние и выразительные ресницы.
На губах - блеск или помада в теплых натуральных оттенках, гармонично завершающая общий замысел.
Этот образ Кристины Решетник - идеальная альтернатива традиционным блесткам и черному бархату для празднования Нового года.
