Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый год
Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина поразила элегантным праздничным образом, в котором сочетаются классика и современные модные тренды. Ее платье и аксессуары создают идеальный тандем, который легко повторить в новогоднюю ночь.
Какой "лук" выбрала жена Решетника
Изысканное платье с акцентом на силуэт
Основой образа стало длинное платье светлого оттенка айвори. Модель выполнена из атласной ткани, которая создает мягкое сияние и подчеркивает движение.
Высокий воротник-стойка обнажает плечи и придает силуэту сдержанной чувственности.
"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Ключевая деталь - открытая спина с глубоким вырезом, формирующая изящное и одновременно смелое настроение ансамбля. Дополнительный акцент создает разрез на юбке - он визуально удлиняет ноги и обеспечивает легкую динамику движения.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Жемчуг и золото как главные акценты
Украшения играют немаловажную роль в формировании праздничного образа.
Кристина дополнила платье длинной нитью жемчуга, спадающего вдоль открытой спины. Такой прием возвращает в эстетику винтажного голливудского гламура и усиливает элегантность вечерних нарядов.
Образ Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
В образ также вошли массивные золотые серьги-кольца и широкие браслеты-манжеты, создающие баланс между минималистичным кроем платья и выразительностью аксессуаров.
Обувь - кремовые босоножки-мюли - поддерживает единую светлую гамму и не перегружает образ деталями.
Кристина Решетник показала модный "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Природный макияж и мягкие волны
Волосы уложены в большие мягкие волны, которые сохраняют естественность и придают объем.
Визаж построен на тонких тонах: ровный тон кожи, легкий контуринг, деликатное сияние и выразительные ресницы.
На губах - блеск или помада в теплых натуральных оттенках, гармонично завершающая общий замысел.
Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Как повторить образ Кристины Решетник на Новый год
Этот образ Кристины Решетник - идеальная альтернатива традиционным блесткам и черному бархату для празднования Нового года.
- Выберите цвет: вместо чисто белого, выберите оттенок, символизирующий богатство и элегантность: золотой, серебряный, шампань, бледно-розовый или нежный бирюзовый (если это шелк).
- Платье: если не хотите покупать вечернее платье, атласное кимоно или платье-халат с хорошей драпировкой может стать отличным основанием.
- Жемчуг: украшение на спине - один из главных модных акцентов этого образа. Его легко воспроизвести с помощью длинной нити жемчуга, закрепив ее так, чтобы она плавно спадала вдоль выреза.
- Массивное золото: не бойтесь больших украшений. Они мгновенно делают образ праздничным. Выбирайте качественную бижутерию под золото или настоящие изделия, если есть возможность.
Жена Решетника показала образ для вечеринки или Нового года (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
