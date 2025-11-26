Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый год

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина поразила элегантным праздничным образом, в котором сочетаются классика и современные модные тренды. Ее платье и аксессуары создают идеальный тандем, который легко повторить в новогоднюю ночь.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Изысканное платье с акцентом на силуэт

Основой образа стало длинное платье светлого оттенка айвори. Модель выполнена из атласной ткани, которая создает мягкое сияние и подчеркивает движение.

Высокий воротник-стойка обнажает плечи и придает силуэту сдержанной чувственности.

Ключевая деталь - открытая спина с глубоким вырезом, формирующая изящное и одновременно смелое настроение ансамбля. Дополнительный акцент создает разрез на юбке - он визуально удлиняет ноги и обеспечивает легкую динамику движения.

Жемчуг и золото как главные акценты

Украшения играют немаловажную роль в формировании праздничного образа.

Кристина дополнила платье длинной нитью жемчуга, спадающего вдоль открытой спины. Такой прием возвращает в эстетику винтажного голливудского гламура и усиливает элегантность вечерних нарядов.

В образ также вошли массивные золотые серьги-кольца и широкие браслеты-манжеты, создающие баланс между минималистичным кроем платья и выразительностью аксессуаров.

Обувь - кремовые босоножки-мюли - поддерживает единую светлую гамму и не перегружает образ деталями.

Природный макияж и мягкие волны

Волосы уложены в большие мягкие волны, которые сохраняют естественность и придают объем.

Визаж построен на тонких тонах: ровный тон кожи, легкий контуринг, деликатное сияние и выразительные ресницы.

На губах - блеск или помада в теплых натуральных оттенках, гармонично завершающая общий замысел.

Как повторить образ Кристины Решетник на Новый год

Этот образ Кристины Решетник - идеальная альтернатива традиционным блесткам и черному бархату для празднования Нового года.

Выберите цвет : вместо чисто белого, выберите оттенок, символизирующий богатство и элегантность: золотой, серебряный, шампань, бледно-розовый или нежный бирюзовый (если это шелк).

: вместо чисто белого, выберите оттенок, символизирующий богатство и элегантность: золотой, серебряный, шампань, бледно-розовый или нежный бирюзовый (если это шелк). Платье : если не хотите покупать вечернее платье, атласное кимоно или платье-халат с хорошей драпировкой может стать отличным основанием.

: если не хотите покупать вечернее платье, атласное кимоно или платье-халат с хорошей драпировкой может стать отличным основанием. Жемчуг : украшение на спине - один из главных модных акцентов этого образа. Его легко воспроизвести с помощью длинной нити жемчуга, закрепив ее так, чтобы она плавно спадала вдоль выреза.

: украшение на спине - один из главных модных акцентов этого образа. Его легко воспроизвести с помощью длинной нити жемчуга, закрепив ее так, чтобы она плавно спадала вдоль выреза. Массивное золото: не бойтесь больших украшений. Они мгновенно делают образ праздничным. Выбирайте качественную бижутерию под золото или настоящие изделия, если есть возможность.

