Главная » Lifestyle » Мода и красота

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый год

Среда 26 ноября 2025 07:15
Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый год Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина поразила элегантным праздничным образом, в котором сочетаются классика и современные модные тренды. Ее платье и аксессуары создают идеальный тандем, который легко повторить в новогоднюю ночь.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Изысканное платье с акцентом на силуэт

Основой образа стало длинное платье светлого оттенка айвори. Модель выполнена из атласной ткани, которая создает мягкое сияние и подчеркивает движение.

Высокий воротник-стойка обнажает плечи и придает силуэту сдержанной чувственности.

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый год"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ключевая деталь - открытая спина с глубоким вырезом, формирующая изящное и одновременно смелое настроение ансамбля. Дополнительный акцент создает разрез на юбке - он визуально удлиняет ноги и обеспечивает легкую динамику движения.

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый годКристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Жемчуг и золото как главные акценты

Украшения играют немаловажную роль в формировании праздничного образа.

Кристина дополнила платье длинной нитью жемчуга, спадающего вдоль открытой спины. Такой прием возвращает в эстетику винтажного голливудского гламура и усиливает элегантность вечерних нарядов.

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый годОбраз Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

В образ также вошли массивные золотые серьги-кольца и широкие браслеты-манжеты, создающие баланс между минималистичным кроем платья и выразительностью аксессуаров.

Обувь - кремовые босоножки-мюли - поддерживает единую светлую гамму и не перегружает образ деталями.

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый годКристина Решетник показала модный "лук" (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Природный макияж и мягкие волны

Волосы уложены в большие мягкие волны, которые сохраняют естественность и придают объем.

Визаж построен на тонких тонах: ровный тон кожи, легкий контуринг, деликатное сияние и выразительные ресницы.

На губах - блеск или помада в теплых натуральных оттенках, гармонично завершающая общий замысел.

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый годЖена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как повторить образ Кристины Решетник на Новый год

Этот образ Кристины Решетник - идеальная альтернатива традиционным блесткам и черному бархату для празднования Нового года.

  • Выберите цвет: вместо чисто белого, выберите оттенок, символизирующий богатство и элегантность: золотой, серебряный, шампань, бледно-розовый или нежный бирюзовый (если это шелк).
  • Платье: если не хотите покупать вечернее платье, атласное кимоно или платье-халат с хорошей драпировкой может стать отличным основанием.
  • Жемчуг: украшение на спине - один из главных модных акцентов этого образа. Его легко воспроизвести с помощью длинной нити жемчуга, закрепив ее так, чтобы она плавно спадала вдоль выреза.
  • Массивное золото: не бойтесь больших украшений. Они мгновенно делают образ праздничным. Выбирайте качественную бижутерию под золото или настоящие изделия, если есть возможность.

Жена Решетника в стильном платье: образ, который захочется повторить на Новый годЖена Решетника показала образ для вечеринки или Нового года (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

