Дружина Навального зробила заяву про смерть чоловіка

Російський диктатор Володимир Путін та його оточення понесуть відповідальність, якщо інформація про смерть Олексія Навального підтвердиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юлію Навальну під час виступу з трибуни Мюнхенської конференції з безпеки, яку цитує Deutsche Welle .

Як відзначила дружина Навального, вона не знає, чи може довіряти російським державним джерелам щодо смерті її чоловіка, оскільки Путін та його оточення завжди брешуть.

"Але якщо це правда, я хочу, щоб Путін, усе його оточення, путінський уряд знали, що вони понесуть покарання за те, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю і моїм чоловіком. І цей день настане дуже скоро", - заявила Навальна та закликала світову спільноту згуртуватися і перемогти "зло, жахливий режим, який зараз у Росії".

Що відомо про смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Тим часом команда Навального поки не підтверджує його смерть.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".