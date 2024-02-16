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Жена Навального сделала заявление о смерти мужа

Пятница 16 февраля 2024 16:58
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Жена Навального сделала заявление о смерти мужа Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин и его свита понесут ответственность, если информация о смерти Алексея Навального подтвердится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юлию Навальную во время выступления с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, которую цитирует Deutsche Welle.

Как отметила жена Навального, она не знает, может ли доверять российским государственным источникам касаемо смерти ее мужа, поскольку Путин и его окружение всегда лгут.

"Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинское правительство знали, что они понесут наказание за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и моим мужем. И этот день наступит очень скоро", - заявила Навальная и призвала мировое сообщество сплотиться и победить "зло, ужасный режим, который сейчас в России".

Что известно о смерти Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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