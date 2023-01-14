"Друкарський верстат" під час війни: грошова маса зросла на 20% при падінні економіки

Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2022 року зріс на 5,5% до 2507 млрд гривень. За весь рік грошова маса (М3) зросла на 21,0% (на 435 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, обсяг у національній валюті зріс на 17,5% (на 279 млрд гривень) до 1 875 млрд гривень, в іноземній - на 32,9% (на 156 млрд гривень) до 632 млрд гривень. При цьому обсяг готівки поза банками зріс на 14,6% (на 85 млрд гривень) до 666 млрд гривень.

Зазначимо, 2022 року НБУ викупив за рахунок емісії гривні облігації внутрішньої державної позики на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень). Водночас у НБУ планують відмовитися від фінансування дефіциту держбюджету вже у 2023 році.

Як повідомляло РБК-Україна, економіка України у 2022 році скоротилася на 32%.

Нагадаємо, значнезростання грошової маси було зафіксовано у 2020 році, коли вона зросла 28,7% (на 412,2 млрд гривень).