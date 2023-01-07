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НБУ планує вимкнути "друкарський верстат" та заохочує банки купувати держоблігації

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Україна, Субота 07 січня 2023 12:38
НБУ планує вимкнути "друкарський верстат" та заохочує банки купувати держоблігації Фото: НБУ хоче відмовитися від емісійного фінансування бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За оцінками НБУ, такий крок сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.

Згідно з рішенням, при формуванні резервів під час нового періоду їх утримання, який розпочинається з 11 січня 2023 року, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045. Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року.

Нагадаємо, НБУ з початку війни "надрукував"400 млрд гривень. Ця сума співставна з фінансовою допомогою від США (450 млрд гривень). У НБУ вважають, що це основна причина девальвації гривні.

У державному бюджеті на 2023 рік поки що не передбачено емісійне фінансування за рахунок друку гривні НБУ.

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