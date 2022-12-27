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У Мінекономіки оцінили втрати ВВП України за підсумками 2022 року

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 11:28
У Мінекономіки оцінили втрати ВВП України за підсумками 2022 року Фото: перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Падіння валового внутрішнього продукту України у 2022 році складе 32%. У наступному році прогнозується зростання на 3,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого - не більше 32%", - сказала вона та додала, що на наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%.

За її словами, зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету. Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% - допомога міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує невелике економічне зростання в Україні у 2023 році на рівні 1,0%. Прогноз падіння ВВП України у 2022 році покращено до 33,0% порівняно з 35,0%, що очікувалися у жовтні.

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