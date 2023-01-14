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"Печатный станок" во время войны: денежная масса выросла на 20% при падении экономики

Фото: НБУ напечатал за год более 400 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Объем денежной массы в Украине за декабрь 2022 года вырос на 5,5% до 2 507 млрд гривен. За весь год денежная масса (М3) выросла на 21,0% (на 435 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, объем в национальной валюте вырос на 17,5% (на 279 млрд гривен) до 1 875 млрд гривен, в иностранной - на 32,9% (на 156 млрд гривен) до 632 млрд гривен. При этом объем наличных вне банков вырос на 14,6% (на 85 млрд гривен) до 666 млрд гривен.

Отметим, в 2022 году НБУ выкупил за счет эмиссии гривны облигации внутреннего государственного займа на 400 млрд гривен. Этот объем сопоставим с финансовой помощью Украине от США (450 млрд гривен). В то же время в НБУ планируют отказаться от финансирования дефицита госбюджета уже в 2023 году.

Как сообщало РБК-Украина, экономика Украины в 2022 году сократилась на 32%.

Напомним, значительный рост денежной массы был зафиксирован в 2020 году, когда она выросла 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

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