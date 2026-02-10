Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхи

Вдень вівторка, 10 лютого, в Україні зафіксували другий за добу землетрус. Підземні поштовхи стались на південному заході нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН
Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, другий землетрус 10 лютого 2026 року було зареєстровано о 12:47:16 за київським часом.
Уточнюється, що він стався на глибині 7 км.
При цьому його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.
Повідомляється, що координати джерела підземних поштовхів були такими:
У ГЦСК розповіли, що епіцентр зафіксованого вдень 10 лютого землетрусу знаходився поблизу міста Мукачево у Закарпатській області.
Примітно, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України:
"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням", - закликали українців у ГЦСК.
Уточнюється, що це допоможе спеціалістам "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".
Нагадаємо, раніше 10 лютого підземні поштовхи зафіксували поблизу Кримського півострова. При цьому епіцентр землетрусу залягав у морі - неподалік від Керчі.
Тим часом попередній землетрус з моря відчули у кількох областях України, а будинки місцями "захиталися".
Читайте також, в якому регіоні України зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу вже до 2027 року.