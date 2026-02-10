Другий землетрус за добу: де в Україні зафіксували нові підземні поштовхи

Що відомо про зафіксований вдень землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, другий землетрус 10 лютого 2026 року було зареєстровано о 12:47:16 за київським часом.

Уточнюється, що він стався на глибині 7 км.

При цьому його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - пояснили експерти Головного центру спеціального контролю.

Повідомляється, що координати джерела підземних поштовхів були такими:

48,46 пн.ш. (широта);

22,70 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 10 лютого землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

Де саме в Україні стався цей землетрус

У ГЦСК розповіли, що епіцентр зафіксованого вдень 10 лютого землетрусу знаходився поблизу міста Мукачево у Закарпатській області.

Джерело другого за день землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Примітно, що ця локація розташована відносно недалеко від кордону України:

зі Словаччиною;

з Угорщиною.

Місцерозташування джерела землетрусу в Україні (карта: gcsk.gov.ua)

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням", - закликали українців у ГЦСК.

Уточнюється, що це допоможе спеціалістам "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".