Второе землетрясение за сутки: где в Украине зафиксировали новые подземные толчки

Днем вторника, 10 февраля, в Украине зафиксировали второе за сутки землетрясение. Подземные толчки произошли на юго-западе нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, второе землетрясение 10 февраля 2026 года было зарегистрировано в 12:47:16 по киевскому времени.
Уточняется, что оно произошло на глубине 7 км.
При этом его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - объяснили эксперты Главного центра специального контроля.
Сообщается, что координаты источника подземных толчков были такими:
В ГЦСК рассказали, что эпицентр зафиксированного днем 10 февраля землетрясения находился вблизи города Мукачево в Закарпатской области.
Примечательно, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины:
Напомним, ранее 10 февраля подземные толчки зафиксировали вблизи Крымского полуострова. При этом эпицентр землетрясения залегал в море - неподалеку от Керчи.
Между тем предыдущее землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".
